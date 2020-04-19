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Koronavirüs'e yakalandığı süreçte dolandırıldığını söyleyen Abdurrahim Albayrak, yaşadıklarını anlattı

19 Nisan 2020 15:25

Koronavirüs'ü atlatan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Koronavirüs'e yakalandığı süreçte başından geçen bir dolandırıcılık olayını anlattı. 

Albayrak dolandırıcıların kendisini 'çok sevdiğim arkadaşım' dediği Bahçelievler Belediye Başkanı'nın sesini kullanarak dolandırdığını söyledi.  

Albayrak başından geçenleri şöyle anlattı; 

"Bahçelievler Belediye Başkanı benim sevdiğim arkadaşımdır, biri aradı, "Bahçelievler Belediye Başkanım sizinle görüşecek, sizi bağlıyorum" dedi, bağladı. "Bizim yurtlarda öğrencilerimize yardım topluyoruz. Şu kadar eksik kaldı. Sana da şu kadar yazıyoruz" dediler. Ben de "Tamam, hemen" dedim. Muhasebeyi aradım. Neyse. Parayı gönderdikten sonra asistanım geldi dedi ki "Fatura bilgilerini göndereceğim, telefonu kimse açmıyor." Aradım Belediye Başkanı'nı, "Parayı aldınız değil mi?" dedim. "Yok ağabey ne diyorsun?" dedi. "Dolandırıldık herhalde" dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık ilettik. Dolandırılmışız. İnsanlarımız dikkat etsin, çok duygusal bir anıma rastladı benim de"  

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