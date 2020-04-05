Koronavirüs'e yakalanan radyo programcısı: 'Zaten bir gün öleceğiz’ diyenler var; emin olun böyle ölmek istemezsiniz

Yeni tip Koronavirüs'e yakalanan radyo programcısı Caner Bulut evinde çektiği videoyla yaşadıklarını anlattı. Sürekli öksürdüğü duyulan Bulut, "Herkesin ağzında şu var; ‘zaten bir gün öleceğiz.’ Emin olun böyle ölmek istemezsiniz" dedi.

İstanbul’da radyo programcısı ve seslendirme sanatçısı olarak çalışan Caner Bulut, Koronavirüs'e nasıl yakalandığını, evinde çektiği video ile anlattı. Konuşması sırasında üzerinde battaniye olan ve sık sık öksürdüğü görülen Bulut, virüsü sadece 15 dakika süren alışveriş sırasında kaptığını belirtti.

"15 dakika alışveriş yapıp eve dönmüştüm"

"Herkesin ağzında şu var; ‘zaten bir gün öleceğiz.’ Emin olun böyle ölmek istemezsiniz. O yüzden dikkat edin. Hatta çok dikkat edin" diyen Bulut, "Kolay bir şeyle karşı karşıya değiliz. Belki olayın ciddiyetinin farkına varmıyorsunuz ama eğer olayın merkezine düşerseniz ne kadar kötü olduğunu anlayacaksınız" diye konuştu.

Bulut çektiği videoda sözlerini şöyle sürdürdü;

"Biliyorum bazı sebeplerden dolayı dışarı çıkmalısınız ama bence dışarıda olmak zorunda kalanlar, evde kendilerine bir oda ayarlamalı. Çünkü bu benim, dışarıda yaklaşık 15 dakika vakit geçirmemle kapmış olduğum bir hastalık. (Virüsün kuluçka süresine işaret eden uzmanlar, bulaşın olduğu gün semptom belirtisini teyit etmiyor / T24)

İhtiyaçlarımı alıp hemen eve dönmüştüm. Gecesinde şiddetli ateş, mide bulantısı ve ağrı ile kendimi birdenbire hastanede buldum. Şu dönem, gerçekten birbirimize destek olmamız gereken bir zaman. Hastaneye giderseniz neyle karşı karşıya kaldığınızı kendi gözlerinizle görürsünüz. Kendiniz, aileniz, dünyadaki herkes için dua edin. Devletiniz için de dua edin. İçeride inanılmaz bir harcama, inanılmaz bir emek gücü var. Onlara da lütfen saygı duyun. Eğer devlet bir kere daha yardım çağrısı yaparsa elinizden geliyorsa yapın, elinizden gelmiyorsa susun. Gerçekten ciddi paralar harcanıyor, ciddi emekler harcanıyor.

Şimdilik acil bir sağlık problemim yok. Bu süreyi evde geçiriyorum ve ilaçlarımı alıyorum."