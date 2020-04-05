T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs'e yakalanan radyo programcısı: 'Zaten bir gün öleceğiz’ diyenler var; emin olun böyle ölmek istemezsiniz

05 Nisan 2020 12:20

Yeni tip Koronavirüs'e yakalanan radyo programcısı Caner Bulut evinde çektiği videoyla yaşadıklarını anlattı. Sürekli öksürdüğü duyulan Bulut, "Herkesin ağzında şu var; ‘zaten bir gün öleceğiz.’ Emin olun böyle ölmek istemezsiniz" dedi. 

İstanbul’da radyo programcısı ve seslendirme sanatçısı olarak çalışan Caner Bulut, Koronavirüs'e nasıl yakalandığını, evinde çektiği video ile anlattı. Konuşması sırasında üzerinde battaniye olan ve sık sık öksürdüğü görülen Bulut, virüsü sadece 15 dakika süren alışveriş sırasında kaptığını belirtti. 

"15 dakika alışveriş yapıp eve dönmüştüm" 

"Herkesin ağzında şu var; ‘zaten bir gün öleceğiz.’ Emin olun böyle ölmek istemezsiniz. O yüzden dikkat edin. Hatta çok dikkat edin" diyen Bulut, "Kolay bir şeyle karşı karşıya değiliz. Belki olayın ciddiyetinin farkına varmıyorsunuz ama eğer olayın merkezine düşerseniz ne kadar kötü olduğunu anlayacaksınız" diye konuştu.

Bulut çektiği videoda sözlerini şöyle sürdürdü;

"Biliyorum bazı sebeplerden dolayı dışarı çıkmalısınız ama bence dışarıda olmak zorunda kalanlar, evde kendilerine bir oda ayarlamalı. Çünkü bu benim, dışarıda yaklaşık 15 dakika vakit geçirmemle kapmış olduğum bir hastalık. (Virüsün kuluçka süresine işaret eden uzmanlar, bulaşın olduğu gün semptom belirtisini teyit etmiyor / T24)
İhtiyaçlarımı alıp hemen eve dönmüştüm. Gecesinde şiddetli ateş, mide bulantısı ve ağrı ile kendimi birdenbire hastanede buldum. Şu dönem, gerçekten birbirimize destek olmamız gereken bir zaman. Hastaneye giderseniz neyle karşı karşıya kaldığınızı kendi gözlerinizle görürsünüz. Kendiniz, aileniz, dünyadaki herkes için dua edin. Devletiniz için de dua edin. İçeride inanılmaz bir harcama, inanılmaz bir emek gücü var. Onlara da lütfen saygı duyun. Eğer devlet bir kere daha yardım çağrısı yaparsa elinizden geliyorsa yapın, elinizden gelmiyorsa susun. Gerçekten ciddi paralar harcanıyor, ciddi emekler harcanıyor.

Şimdilik acil bir sağlık problemim yok. Bu süreyi evde geçiriyorum ve ilaçlarımı alıyorum." 

ETİKETLER

habervideokoronacoronakoronaivrüsyeni tip koronavirüscovid 19kovid 19radyoprogramcıvakaşühetanıpozitiftest

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mayıs 2020

Polisten akülü arabayla gezen çocuğa: Ehliyetini göreyim; sağa çek

'Esnaf protestosu var' haberine giden bazı TV kanalları, 'Mansur Yavaş' övgüsü ile karşılaştılar

Kütahya'da orman yangını

Ankara’da 'kayyım' açıklamasına 'ters kelepçeli' müdahale: HDP Ankara İl Başkanı dahil 8 gözaltı!

CHP Grup Başkan Vekili Özel: "Meclis’in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam...

Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilim Kurulu üyesi Akın: Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek,...

Yayına ara verildiği için 50 çalışanı işten çıkarılan Müge Anlı...

Bataklığa saplanan ineğinin başından iki gündür ayrılmayan kişiden yardım çağrısı...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam...

Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24