Koronavirüs'e yakalanan AKP’li Şanverdi: Allah kimseyi düşürmesin

Sözcü'de yer aklan habere göre 28 Temmuz’da yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan ve altı gün süreyle hastanede tedavi gören AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, son yapılan test negatife dönünce taburcu edildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hüseyin Şanverdi, 14 gün süreyle evinde karantinada kalacak.

Şanverdi, “Allah kimseyi düşürmesin. Çok zor bir hastalık. Bana bulaşmaz demeyin. Bir anda bulaşabilir” dedi ve herkesin çok dikkatli olmasını istedi. Şanverdi, Ayasofya'nın ibadete açılış töreninde paylaştığı videoda maskesiz görülmüştü.