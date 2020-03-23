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Koronavirüs'e rağmen toplanıp asker uğurladılar

23 Mart 2020 14:45

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Koronavirüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı. Tünel ve caddelerde uğurlama yapan grup, o anları sosyal medyadan paylaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Koronavirüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksel sesli müziklerle kendi aralarında eğlenmeye başladı. Uzmanların ve yetkililerin “sokağa çıkmayın” çağrısına rağmen toplanan gençler asker uğurladı.

Bununla da yetinmeyen gençler ardından araçlara binerek konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi. Burada kornalarla basarak ve trafiği yavaşlatarak rahatsızlık veren grup o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

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