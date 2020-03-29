Koronavirüs | Dünyanın en kalabalık, en turistik meydanları, caddeleri boş kaldı; film sahnelerini aratmadı

Dünya çapında 31 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağının alınması veya halkın kendi kendisini izole etmesi sonucunda dünyanın en kalabalık, en turistik meydanları, caddeleri boş kaldı.

Boş kalan sokaklar, caddeler film sahnelerini aratmadı.

Videoda, İtalya'nın Roma ve Milano şehirlerinden New York'un ünlü Times Meydan'ına kadar birçok yerin boş hâli var.