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Koronavirüs | Dünyaca ünlü Kamerunlu saksafon sanatçısı Manu Dibango, hayatını kaybetti

24 Mart 2020 13:58

Afrika müziğinin en tanınan caz müzisyenlerinden Manu Dibango, tüm dünyayı etkisi altına laan Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Afrika müziğinin en tanınan caz müzisyenlerinden Manu Dibango, Fransa’nın başkenti Paris’te yeni tip Koronavirüs’e (Kovid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

86 yaşında hayatını kaybeden müzisyen, caz ve funk müziği memleketi Kamerun’un geleneksel müziğiyle birleştirmesiyle tanınıyordu.

Dibango’nun resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, “Size Manu Dibango’nun hayatını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz” ifadesi yer aldı.

Açıklamada cenazenin kamuya kapalı yapılacağı ifade edildi. Salgının ardından Dibango’nun hayranları için bir anma töreni düzenleneceği belirtildi.

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