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Ekonomide ne oluyor?

Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi?

Barış Soydan Koronavirüs’ün dünya ekonomisine etkisini anlattı

06 Mart 2020 10:18

Doların dünya paraları karşısındaki yükselişi neden hız kesti? Gerileme TL’ye neden yaramadı?

Yılbaşından bu yana TL’nin de aralarında bulunduğu dünya paraları karşısında değer kazanan ve bu ivmeyle Euro karşısında 1.10’un da altına inen dolar, Amerikan Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 0.50 indirmesi sonrasında değer kaybetmeye başladı.

Dünya piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Barış Soydan, Amerikan Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle, Koronavirüs salgınının ekonomide yaratacağı olumsuz etkinin önüne geçmeye çalıştığını ancak bu adımın Dolar Endeksi’nin gerilemesine yol açtığını belirtti.

Panik dönemlerinin güvenli limanı altının ise 1.700 dolara doğru yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Soydan, son gelişmelerin gümüşün de fiyatının artmasına yol açtığını anlattı.

Soydan, TL’nin değerini ise Koronavirüse bağlı olarak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kadar, içeride enflasyondaki yükselişin ve buna bağlı olarak banka mevduatı faizinin eksiye inmesinin de etkilediğini belirtti ve döviz mevduatlarının rekor kırmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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