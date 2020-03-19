Koronavirüs | Diyarbakır PTT şubelerindeki kalabalık, vatandaşları ve çalışanları tedirgin ediyor

Halen açık olan PTT şubelerinde oluşan kalabalıklar, Koronavirüs salgını nedeniyle hem çalışanları hem de vatandaşı tedirgin ediyor. Diyarbakır PTT şubelerinde ortaya çıkan manzara durumun ciddiyetini açığa çıkarırken, Haber-Sen, 'Halk ve PTT personelleri ölümle burun buruna' diyerek şubelerin bir an önce kapatılmasını istedi.

Dünyanın dört bir tarafında yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de görülmesinin ardından önlemler alındı.

Sputnik'in haberine göre, Diyarbakır'da halen açık olan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) adeta salgına davetiye çıkarıyor. Tüm PTT şubelerinde, ağırlıklı olarak fatura yatırma işlemleri nedeniyle yığılmalar yaşanırken, açığa çıkan görüntüler hem PTT personelini hem de vatandaşı tedirgin ediyor.

Kalabalıkta risk grubunda bulunan yaşlılar da dikkat çekiyor. Vatandaşların burun buruna sıra beklediği şubelerde salgın nedeniyle durum bir hayli ciddi.

'Halk ve PTT personelleri ölümle burun buruna'

Sputnik’e konuşan Haber-Sen Diyarbakır Şube Sekreteri Yılmaz Tekin, şubelerin hiçbirinin kapatılmadığını ve hepsinin açık olduğunu söyledi.

"Halk ve PTT personelleri ölümle burun burunadır" diyen Tekin, "Salgının olduğu ve yayıldığı yer böyle kalabalık ortamlardır. Hiçbir şubede hiçbir önlem yok, hiçbir ön çalışma yok. Halk sürekli gelip faturalarını yatırıyor ve sürekli çok kalabalık oluyor. Bununla ilgili ne belediyenin ne de valiliğin aldığı bir karar yok. En azından bir karar alınsa faturalar ertelense, 'yatırmayın’ denilirse bu yoğunluk azalacaktır. Şuanda gerçekten çok sıkıntılı bir durumdayız" şeklinde konuştu.

'Diyarbakır'da yayılırsa PTT'lerden yayılır'

"Salgın Diyarbakır’da çıkarsa kesinlikle bu PTT’lerden yayılacak" ifadesini kullanan Tekin şunları söyledi:

"Bu kesin olabilecek bir şey. Çünkü personeller günde 200-250 kişi ile hem para alışverişi yapıyor hem de hiç mesafe yok. En fazla 20-30 cm mesafe var. Kendimizi koruyamıyoruz. Zaten dezenfektan, eldiven ve maske sınırlı sayıda var. Bir maske veriliyor ve ‘3 gün bununla idare edin’ deniliyor. Bir an önce bütün şubelerin kapatılması gerekir. Merkezlerde de güvenlik güçlerinin yardımı ile kontrollü şekilde içeri alınması gerekir. Şuan kapıların önünde yığılma var. Hiçbir şekilde önüne geçemiyoruz. Arkadaşlarımız tedbir amaçlı kontrollü şekilde içeri almaya çalıştı ama maalesef şiddete maruz kaldılar.”