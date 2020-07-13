Koronavirüs denetimi yapan polis ve kafe sahipleri arasında arbede; darp, biber gazı, silah

Polis, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Göletli Park’taki kafelerde okey oynandığı gerekçesiyle baskın düzenledi. Baskın sırasında oyun oynayanlara ceza kesmek isteyen polis ile kafe sahipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kavga çıkarken yaşanan arbede sırasında polis birber gazı ve silah kullandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Göletli Park’ta faaliyet gösteren kafelere dün gece polis baskın düzenledi. Okey oynandığı iddiasıyla düzenlenen baskın sırasında oyun oynayanlara ceza kesmek isteyen polis ile kafe sahipleri arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada polis, kafede oturanlara ve iş yeri çalışanlarına karşı biber gazı kullandı. Kafade bulunanlarla arbede yaşayan polis, birçok kişiyi yaka paça gözaltına almak istedi. İnsanların gözaltılara direnmesi üzerine polis havaya ateş açtı. Silahların patlamasıyla korku dolu anlar yaşanırken polis, jop kullandı.

Olay esnasında çekilen görüntülerde yurttaşların “devlet terörü” bağrışları dikkati çekiyor. Olaylarda ismi öğrenilemeyen 60 yaşındaki bir kadın yerlerde sürüklenirken 17 yaşlarında Azad adında kafe çalışanı çocuk ise darp edildi. Çocuğun kalp ve solunum hastası olduğu öğrenildi.

Olayların yatışmasından sonra polis işyeri sahiplerine ve oyun oynayanlara para cezası kesti.