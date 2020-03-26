Koronavirüs | CHP'li ve HDP'li vekiller böyle seslendi: 'Halk can derdinde iktidar ihale; kanal değil sağlık istiyoruz'

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'nun hazırladığı videoda CHP'li ve HDP'li vekiller, tüm dünyaya yayılan ve 21 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgını günlerinde hükûmetin ihale peşinde olduğunu söyleyerek 'Halk can derdinde iktidar ihale peşinde' dedi.

Videoda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Biz Koronavirüs'le boğuşurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarihi Odabaşı ve Dursunbey köprülerini Kanal İstanbul projesi kapsamında taşıma ihalesine çıkacak" diye konuştu.

Yine CHP'li vekil Sera Kadıgil, Koronavirüs için 100 milyar bütçe ayrılırken Kanal İstanbul için 110 Milyar ayrıldığını vurguladı.

Videoda CHP'li ve HDP'li vekiller, 'Kanal değil test yapın', 'Kanal değil sağlık istiyoruz', 'Kanala değil ücretli izne bütçe ayır', 'Patronları değil halkı koruyun' mesajları verdi.