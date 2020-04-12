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Koronavirüs | Büyükşehirlerde 'sokağa çıkma yasağı' uygulanırken Tokatlılar pazar alışverişinde

12 Nisan 2020 12:38

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanırken bunun dışında kalan Tokat’ta halk, hafta sonunda pazara çıkarak alışveriş yaptı. 

Büyükşehirlerde ve Zonguldak’ta yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı, Tokat gibi büyükşehir statüsünde olmayan illeri etkilemedi. Tokatlılar, Behzat Deresi üzerinde kurulan pazarda sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek alışveriş yaptı. Etrafı polis bariyerleri ile çevrili olan pazar yerinde giriş ve çıkışlar kontrol altında tutuldu.

Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerinin girişinde ateş ölçerler ile kontrol yaptı. Maskesi olmayanlara maske dağıtılırken, pazar girişlerine yerleştirilen el dezenfektanının da kullanılması sağlandı. Vatandaşlardan birçoğu şehirde insanların maske ve eldiven takarak kurallara uyduğunu söylediler. 

Pazar esnaflarından Faruk Balcı, ‘elma al, evde kal’ çağrısı yaparak, “Evinde kalırsan balkondan bakarsın. Evinde kalmazsan yoğun bakımda tavana bakarsın. O kadar başka çözüm yok” diye konuştu. 

Pazarcılar Dernek Başkanı Kadir Bozdemir ise Tokat halkının duyarlı bir şekilde pazar alışverişine geldiğini, pazar esnaflarının da kurallara uyarak eldiven ve maske takmaya özen gösterdiğini söyledi. 

Tokatlıların Pazar günü ‘evde kal’ çağrılarına uyduğu gözlemlenirken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç ve yaya trafiğinin olmadığı kentte sokaklar boş kaldı. 

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