Koronavirüs | Avustralya'da gökyüzüne uçakla 'Ellerini yıka' yazdılar

Dünya çapında yayılan koronavirüs salgınına karşı henüz bir aşı bulunamasa da, bilim insanları hijyen önlemlerinin önemini vurguluyor.

Söz konusu hijyen önlemleri arasında ise el yıkamak büyük öneme sahip.

Avustralya'nın başkenti Sydney'de ise bir 'skywriter'*, gökyüzüne uçakla 'Ellerini yıka' yazdı.

Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Avustralya'da bugün itibariyle 126 doğrulanmış koronavirüs vakası bulunuyor.

Koronavirüs

12 Mart Perşembe günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 126 bini, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı.

11 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü ve virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.