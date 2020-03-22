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Koronavirüs | Avcılar'da yaşayan Nijeryalı müzisyenden komşularına DJ performansı

22 Mart 2020 12:38

Türkiye'de 6 yıldan bu yana Avcılar’da yaşayan Nijeryalı müzisyen Samuel Adewale Oyelere, Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan komşularına balkondan DJ’lik yaparak 15 dakikalık mini konser verdi.

Türkiye’ye geldikten sonra tanıştığı Sibel Oyelere ile tanışarak evlenen 2 çocuk babası, aynı zamanda kuaför olan Samuel Adewale Oyelere, dünyayı saran Koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye’de alınan önlemler kapsamında komşularının da evlerinden çıkmadığını göz önüne alarak onlara mini konser vermek istedi.

İkinci kattaki evinin balkonunda kurduğu müzik sistemiyle DJ’lik yaparak hoparlörler aracılığı ile çalan Oyelere’ye site bahçesindeki havuzda yakılan meşaleler ve evlerinin balkonlarından ışıklarını açıp- kapatan komşuları da eşlik etti.

Sibel Oyelere, eşinin komşularının son günlerde oldukça mutsuz göründüğünü, bu nedenle onlara moral vermek istediğini, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Tahtakale Mahallesi’ndeki 361 daireli sitenin yöneticilerinden Yılmaz Kurtuluş Güven, Oyelere çiftinden kendilerine getirilen balkondan mini konser önerisi ile ilgili, “Bize böyle bir öneriyi getirip, izin istediler. Komşularımıza sorduk. Hepsi çok beğendi. Gerçekten güzel oldu. Böyle zor günlerde hepimize küçük de olsa bir moral oldu” dedi.

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