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Koronavirüs | Atatürk Havalimanı’nda hastane binasının yapımına başlandı; havadan görüntüler...

16 Nisan 2020 14:05

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin tek katlı bina bölümünün inşasına başlandı. Çalışmalar havadan görüntülendi. 

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi yapımına başlanan bin yataklı hastane için çalışmalar devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı.

Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü.

Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda yapılan bin yataklı hastanenin inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor. 

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