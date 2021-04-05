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Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan arasında gerilim: "Bana devlet verdi, sizin çevrenizdeki gibi bir durum yok"

Alişan'dan Laçin'e: Anneniz bana sorduğu gibi size de sordu mu?

05 Nisan 2021 14:41

Oyuncu Berna Laçin'in basın kartı olduğu için Koronavirüs aşısı yaptırdığını söylemesi üzerine 50 şarkıcı Alişan'dan tepki geldi. Sert bir dille Laçin'i eleştiren Alişan, "Siz ne zaman gazeteci oldunuz" diyerek tepki gösterdi. Laçin de Alişan'a yine sert bir dille cevap verdi. Laçin, "Bana devlet verdi, sizin çevrenizdeki gibi bir durum yok" dedi. 

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. "Sana nasıl sıra geldi?" diye soran takipçilerine cevap veren Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize" dedi.

"Anneniz bana sorduğu gibi size de sordu mu?"

Ünlü türkücü Alişan da aylar önce gönüllü olarak aşı yaptırmış ve tepki çekmişti. O dönem Berna Laçin'in annesinin kendisine tepki gösterdiğini hatırlatan Alişan, Laçin'e şu sözlerle sitem etti:

"Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..."

Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi

"Bana devlet verdi, sizin çevrenizdeki gibi bir durum yok"

Alişan'ın tepkisine sessiz kalmayan Laçin ise "Benimle yatıp kalkıyor. Çok tontiş. Annem sormadı çünkü okur yazar, gazete okur, benim de yıllardır tüm köşe yazılarımı okur. Ben gazete çalışanı olarak 10 yılı doldurduktan sonra resmi olarak Devlet verdi yani sizin çevrelerde olduğu gibi gaydırı gubbak durum yok" dedi.

Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi

Basın kanunu nedir?

212 sayılı basın iş yasası; Türkiye'de yayınlanan gazete ve mevkutelerle haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve İş Kanunundaki "işçi" tarifi şümulü haricinde kalan kimselerle bunların işverenleri hakkında uygulanır.

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