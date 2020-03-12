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Koronavirüs | Ankara'da kolonya almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu

12 Mart 2020 15:27

Ankara'da, koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyenler, kolonya dükkanlarına akın etti. Dükkâlarda uzun kuyruklar oluştu. 

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından antibakteriyel dezenfeksiyon ürünlerinin satışında artış yaşandı.

Koronavirüs'e karşı önlem almak isteyen Ankaralılar, sabahın erken saatlerinden itibaren kolonya dükkânlarına akın etti.

Ulus semtindeki tarihi binada bulunan kolonya dükkanına gelen vatandaşlar, getirdikleri pet şişeler ve dükkandaki şişelerle kolonya satın aldı.

Dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

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