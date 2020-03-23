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Koronavirüs | Akciğer ve ayak egzersizi nasıl yapılmalı?

23 Mart 2020 12:24

Doktor Yusuf Emanetoğlu, 15 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs'e karşı evden çıkmayarak önlem alan vatandaşlara akciğer ve ayak egzersizinin nasıl yapılacağını anlatan videolar hazırladı.

Videoda Doktor Emanetoğlu, akciğer egzersizinin nasıl yapılacağını tekniğiyle gösteriyor. 

Koronavirüs salgınında ölüm riski en çok olan ve sokağa çıkmaları geçici süreliğine yasaklanan yaşlı insanları da hatırlatan Emanetoğlu, evde kalmak zorunda olan yaşlıların da evde yürümek haricinde yapması gereken ayak egzersizinin tekniğini anlattı.

Videoyu, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, 'Sevgili dostum Dr.Yusuf Emanetoğlu... Kendisinden akciğer egzersizi istemiştim kırmayıp bir kayıt hazırlamış. Sizlerle de paylaşayım istedim. Almanya’da hekimlik yapıyor" notuyla paylaştı. 

 

 

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