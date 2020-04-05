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Koronavirüs | '3 adım sosyal mesafe' yasağına rağmen yumruk yumruğa kavga ettiler

05 Nisan 2020 14:09

Yeni tip Koronavirüs'ün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini artırdığı günlerde 3 adım sosyal mesafe kuralına ve uzmanların sık sık tekrarladığı 'sosyal mesafeyi artırın' uyarısına rağmen Karabük’te sokak ortasında tartışan iki kişi kavgaya tutuştu. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran iki kişiyi bekçiler güçlükle ayırdı. 

Koronavirüs salgınına tedbir amaçlı uygulanan sosyal mesafe yasağına dahi aldırış etmeden Kemal Güneş Caddesi üzerinde tartışan iki kişi bir anda tekme ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı.

Bu sırada cadde üzerinde bulunan iki bekçi şahıslara müdahale ederek ayırmaya çalıştı.

Şahıslardan biri ise eline aldığı çöp kovası kapağını fırlattı.

Vatandaşların da araya girmesi ile şahıslar güçlükle ayrılarak uzaklaştı. 

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