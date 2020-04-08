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Karantinaya karşı 'Moral Timi': Sokak sokak gezip konser veriyorlar

08 Nisan 2020 12:36

Esenler Belediyesi Sanat Evinin (ESEV) hayata geçirdiği ESEV Moral Timi, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşlara moral desteği vermek için sokaklarda konser vermeye başladı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde “Evde Kal” çağrısına uyarak evde vakit geçiren vatandaşlar için Esenler Belediyesi moral etkinleri düzenliyor. Esenler Belediyesi Sanat Evinin (ESEV) hayata geçirdiği ESEV Moral Timi, haftalardır evlerinden çıkmayan ilçe sakinlerini tek tek arıyor, hâl hatır soruyor, ihtiyaçlarının olup olmadığını öğreniyor.

ESEV Moral Timi’nin sokak konserlerinde, bağlama eğitmeni Hüseyin Yazan, Ömer Faruk Marangoz ve Adnan Bektaş söyledikleri şarkılarla insanlara moral veriyorlar. Şarkılara vatandaşlar da pencerelere ve balkonlara çıkarak eşlik ediyorlar.

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