Korona günlerinde aşk: Komşusuna drone kullanarak çıkma teklif etti, ilk buluşmaya balon içinde gitti

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Jeremy Cohen, komşusuna drone kullanarak çıkma teklif etmesinin ardından ilk buluşmaya bir balonun içine girerek gitti.

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tecrit altında yaşayan 28 yaşındaki Cohen’in geçen hafta, karşı binanın çatısında dans eden komşusu Tori Cignarella’yı fark etmesiyle başladı. İkili birbirlerine el salladı ve “Ona ‘merhaba’ demeliydim” diyen Cohen bir kağıda yazdığı telefon numarasını drone kullanarak Cignarella’ya ulaştırdı.

Bu arada tüm olan biteni sosyal medyada paylaşan Cohen’in hikayesi sosyal medyada ilgi gördü.

Cignarella’nın mesaj atmasıyla birlikte ikili “tecrit altında” yemek yemeye karar verdi. Cignarella çatıya, Cohen de balkona yemek masasını kurdu ve birbirlerini görüntü arayarak akşam yemeği yediler.

Cohen o anları, “Adı Tori. Tatlı ve nazik ve onunla tanıştığım için çok mutluyum” diyerek paylaştı.

Son olarak çift buluşmaya karar verdi. Buluşmaya elinde bir buket çiçekle giden Cohen sosyal mesafeyi korumak için bir balonun içine girdi.

Cohen’i bir balonun içinde karşısında gören Cignarella ise kahkahalar attı.

Cohen, Cignarella’yla birlikte yaptığı eğlenceli yürüyüşü sosyal medyada paylaştı.

Cohen paylaştığı videoda, “Onu görmeliydim ama aynı zamanda sosyal mesafe uygulamamız gerektiği gerçeğine de saygı göstermek istedim” diye konuştu.