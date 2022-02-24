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Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu: Gece evim basıldı, Bahçeli'den şikayetçiyim

"Kanıtım ülkü ocakları genel başkanının tarafıma gönderdiği tehdit mesajıdır"

24 Şubat 2022 08:30

Memduh Bayraktaroğlu, Youtube kanalından yaptığı canlı yayında, 5-6 kişilik bir grubun evine baskın yaptığını, kapıları tekmeleyerek eve zorla girmek istediklerini söyledi. Saldırının Ülkü Ocakları'ndan yapıldığını ifade eden Bayraktaroğlu, "Ülkü Ocakları genel başkanına bana operasyon düzenlenmesi emrini veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şikayetçiyim" dedi.

Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, gece 23.01'de evinin basıldığını, jandarmadan yardım istediğini Twitter hesabından duyurdu. Bayraktaroğlu, yaşadıklarını Twitter'dan şu paylaşımlarla duyurdu:

''Değerli arkadaşlarım. Bu gece saat 23.01’de Bir grup eli sopalı yüzleri beyaz bezle örtülü evimin kapısına gelip çiçek sepetinden çiçek getirdiklerini söylediler. Çiçekçinin Telefonunu istedim telefon numarası veremeyince şüphelendim ve bendeki telefon numarasından jandarma karakol komutanını aradım. Hemen Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'nı aradım ve evime 5-6 kişilik bir grubun baskın yaptığını kapımı tekmeleyerek zorla evime girmek istediklerini söyledim.

Jandarma Komutanı ile yüksek sesle konuşunca yardım çağırdım anladılar ve hep birlikte bahçemizi koşarak terk ettiler kısa bir süre sonra da jandarma ekibi geldi. Öncelikle Ülkü Ocakları genel başkanına bana operasyon düzenlenmesi emrini veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den şikayetçiyim. Kanıtım Ülkü Ocakları genel başkanının tarafıma gönderdiği tehdit mesajıdır.''

Memduh BayrataroğluBahçeliÜlkü ocaklarıKorkusuz GazetesiMHPevine baskın

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