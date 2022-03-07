''Korkmadan şarkı söyleyeceğimiz günler gelene kadar...''

Boyner Grup 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir video hazırladı. Videoda farklı yaş ve sosyal statüden kadınlar, sözleri Çiğdem Talu'ya, bestesi Melih Kibar'a ait, sanatçı Erol Evgin'in seslendirdiği 'İşte Öyle Bir Şey' isimli şarkıyı seslendiriyor.

Kadınların gece sokakta, evde kısık ses ve korku ile şarkı söylediği videonun sonunda ''Şarkıları korkuyla değil, coşkuyla söyleyeceğimiz günler gelene kadar vazgeçmeyeceğiz'' denildi.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner de videoyu #8MartKadınlarGünü #TürkiyedeKadınOlmak'' etiketiyle paylaştı.