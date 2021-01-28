Ordu'da köylünün HES isyanı: "Makineyi değil halkı koruyacaksınız"

Ordu'nun Korgan ilçesi Çamlı köyünde yapılmak istenen hidroelektrik santralı (HES) köylülerle jandarmayı karşı karşıya getirdi. Köy halkı bölgeye gelen şirket yetkililerinin çalışmalarını engelledi. Köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Köylü bir kadın, şirket yetkilisinin kendilerine 'silah' gösterdiğini ileri sürdü.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel de köylülere destek olmak için bölgeye geldi. Jandarma, köylülerin dereye geçmesine izin vermezken köylüler fındık bahçeleri içerisinde geçerek bölgeye geldiler. Köylülerin verdiği mücadelenin ardıdın şirkete ait iş makineleri ikinci kez bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

HES projesine tepki gösteren bir kadın "Asker neden onları koruyor, bizi korusun. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Makineyi değil halkı koruyacaksınız. Bizim emek verdiğimiz Korgan Belediyesi binasının içine o adamları saklamışlar" dedi.

Mahkeminin, bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunu karar vereceğini bildirdiğini aktaran Adıgüzel, "Elimiz, bu hukuk. Bir baktık iş makineleri. Vatandaş da şaşırmış. Fakat bu sefer burada çok sayıda asker ve polisle burada büyük bir harekat gördük. Vatadaş ile devletin güvenlik güçleri karşı karşıya getirildi. Burada kimse oldu bittiye müsaade etmez" diye konuştu