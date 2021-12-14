Köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan sanayi bölgesinde bir vatandaşa başı boş halde dolaşan köpekler saldırdı. Vatandaşın, köpeklerin saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulmaya çalıştığı anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'taki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Çevredeki bir işyerinde çalışan vatandaş, köpeklerin saldırısından bir arabanın üstüne çıkarak kaçtı. Başka bir gün ise yine aynı bölgede çalışan iki fabrika işçisi köpeklerin saldırısına uğradı. Bacaklarından ısırılan işçiler olay sonrasında hastaneye giderek tedavi oldu.

"Bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz"

Yaşanan olaylardan şikayetçi olan fabrika çalışanları olayla ilgili şunları söyledi:

"Başı boş köpekler sürekli kadınlara, çocuklara ve biz çalışanlara saldırıyor. Çevredeki arkadaşlarımızı defalarca ısırarak hastanelik ettiler. Yoldan geçen arabalara dahi saldırarak trafiği tehlikeye atıyorlar. Bu başı boş hayvanlara bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz."