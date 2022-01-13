Köpeklerden korkan çocuk elektrik direğine tırmandı

Kahramanmaraş’ta bir kaç köpeğin saldırması ihtimalinden korkup direğe tırmanan 10 yaşındaki çocuk, "Bana saldırırlar diye korktum, direğe çıktım" dedi. Çocuğun elektrik direğine tırmandığı anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay, Türkoğlu ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşanmış, yolda yürüyen bir çocuk, sokak köpeklerinin kendisine saldıracağı korkusu üzerine bölgedeki bir elektrik direğine çıkmıştı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasınca kaydetmişti.

Olayla ilgili konuşan 10 yaşındaki çocuk, "Yabancı köpekler gördüm, benim köpeklerime saldırdılar. Bana da saldırırlar diye korktum, ondan direğe çıktım" diye konuştu.



