Köpekbalığının sörfçüyü takip ettiği anlar...

Wilkinson'ı takip eden yaklaşık 2.5 metre boyundaki köpek balığı, bölgede keşif yapan drone ile fark edildi.

Olay anı drone'la kayda alındı. Wilkinson medyaya yaptığı açıklamada, “Bir su sıçraması ve ses duydum, etrafa baktım ancak bir şey göremedim. Drone’u kontrol edenler bana tehlikeli bir köpek balığının yakınlarımda dolaştığını ve derhal sahile dönmem gerektiğini söyledi” diye konuştu.