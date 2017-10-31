T24 LogoT24 Logo
Haberler

Köpek Tessi, 'büyük kedilerin' annesi oldu

31 Ekim 2017 19:02

Siberian Times'ın aktardığına göre, Vladivostok'taki Sadgorod Hayvanat Bahçesi'nde bir leopar, yeni doğan iki yavrusunu kabul etmedi. Yavruların imdadına Tessi isimli köpek yetişti. Tessi, ‘evlat edindiği' dört yavrusu ile emzirmeye başladığı leopar yavruları ölmekten kurtuldu. Hayvanat bahçesinin ortaklarından Alyona Asnovina "Onları kendi ellerimizle beslemeye çalıştık, ancak düzgün ememediler ve onlar için bir süt anne aramak zorunda kaldık. Sonra da harika bir süt anne olan Tessi'yi bulduk. Yakın zamanda doğum yapmıştı ve sütü de bol. O olmasaydı çok zor anlar yaşayabilirdik" dedi.

ETİKETLER

köpek tessibüyük kedianne olduannelik yapıyor

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

Yardım konvoyuna çığ engeli

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24