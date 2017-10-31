Köpek Tessi, 'büyük kedilerin' annesi oldu

Siberian Times'ın aktardığına göre, Vladivostok'taki Sadgorod Hayvanat Bahçesi'nde bir leopar, yeni doğan iki yavrusunu kabul etmedi. Yavruların imdadına Tessi isimli köpek yetişti. Tessi, ‘evlat edindiği' dört yavrusu ile emzirmeye başladığı leopar yavruları ölmekten kurtuldu. Hayvanat bahçesinin ortaklarından Alyona Asnovina "Onları kendi ellerimizle beslemeye çalıştık, ancak düzgün ememediler ve onlar için bir süt anne aramak zorunda kaldık. Sonra da harika bir süt anne olan Tessi'yi bulduk. Yakın zamanda doğum yapmıştı ve sütü de bol. O olmasaydı çok zor anlar yaşayabilirdik" dedi.