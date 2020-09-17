Hepsinin faili bir erkek: Köpekten kaçan kadını arabasına aldı, cinsel saldırıda bulundu, aracından attı

İstanbul Sarıyer’de bir köpeğin saldırısına uğrayan kadın o sırada kendisine yardım etmek istediğini söyleyen bir erkeğin aracına bindi. Otomobilin sürücüsü R.P isimli erkek, kadına cinsel saldırıda bulundu. Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan R.P., kadının şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı.

14 Eylül Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında K.M.K. isimli kadın, Sarıyer İlçesi Tarabya semtinde çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra köpek saldırısına uğradı. O sırada kendisine yardım etmek istediğini söyleyen R.P isimli erkek, kadını aracına aldı. R.P, aracına aldığı kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra kadını araçtan attı.

Saldırının ardından kimliği tespit edilen R.P. isimli erkek, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

K.M.K isimli kadının, R.P. isimli erkekten davacı ve şikayetçi olmaması üzerine R.P. adli makamlarca serbest bırakıldı.