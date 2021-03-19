Trabzon'da çekildiği belirtilen görüntülerde bir kadın, köpeğini sırtına bağlayarak taşıdı. O anlar görenlerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada çokça paylaşılan bir videoda bir kadının köpeğini taşıma yöntemi dikkat çekti. Köpeğini sırtına çocuğu gibi bağlayan kadının, caddede o şekilde yürüdüğü görüldü.

Caddede görenlerin ilgisini çeken kadın, sosyal medyada da viral oldu.