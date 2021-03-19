19 Mart 2021 09:46
Trabzon'da çekildiği belirtilen görüntülerde bir kadın, köpeğini sırtına bağlayarak taşıdı. O anlar görenlerin dikkatini çekti.
Sosyal medyada çokça paylaşılan bir videoda bir kadının köpeğini taşıma yöntemi dikkat çekti. Köpeğini sırtına çocuğu gibi bağlayan kadının, caddede o şekilde yürüdüğü görüldü.
Caddede görenlerin ilgisini çeken kadın, sosyal medyada da viral oldu.
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