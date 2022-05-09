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Köpeği motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Köpek, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı

09 Mayıs 2022 23:32

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir sürücü sepetli motosikletin arkasına bağladığı köpeği zorla götürmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Salihli-Ödemiş yolu yakınlarında yaşandı. Bir sürücünün, köpeği sepetli motosikletin arkasına bağlayıp eziyet ederek zorla götürdüğü ihbarı üzerine hareket geçen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önce şüpheli motosikleti sonra şüpheli sürücüyü tespit etti. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Motosikletin arkasına bağlanarak eziyet edilen köpek ise jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Köpek, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Şüpheli hakkında ise hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

ManisaKöpekMotosiklethayvana işkenceJandarma

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