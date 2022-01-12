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Köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildi

Açıklama sonrası grup, olaysız bir şekilde dağıldı

12 Ocak 2022 09:40

İstanbul Başakşehir'de, cipiyle yol kenarındaki köpeği ezdiği gerekçesiyle tutuklanan Katar uyruklu sürücü, evinin önünde hayvanserler tarafından protesto edildi.
 
Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan bir site önünde Katar uyruklu A.H.A.Q.M.'nin kullandığı ciple köpeğin ezildiği güvenlik kamerasına yansımıştı. Bir grup hayvansever, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.H.A.Q.M.'nin evinin önünde toplandı.
 
Slogan atan hayvanseverler adına Batı Gider basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası grup, olaysız bir şekilde dağıldı.
Köpeği ezen sürücü evinin önünde protesto edildiKöpeği ezen sürücüye protesto

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