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Köpeğe tekme atan kişinin üzerine yürüdü: Bana vur bana!

"İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu?"

24 Mart 2022 13:20

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişinin gezdirdiği köpeğine tekme attığını gören kadın, köpeğin sahibinin üzerine yürüyerek, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu. Bana vur bana" dedi. Cep telefonu kamerasına da yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde rottweiler cinsi köpeğini gezdiren kişi, önce köpeğe tasmasının ipi ile vurdu, ardından da tekme attı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğe tekme atan kişiyi gören bir kadın evinden dışarı çıkarak, tepki gösterdi. Kadın, köpeği gezdiren kişinin üzerine doğru yürüyerek, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu. Bana vur bana" dedi. Köpeği gezdiren kişi, küfür ederek kadının yanından gitmesini isterken, kadın ise, "Gözüm ile gördüm dövdüğünü, hayvan 'dur' diyemiyor sana" diyerek tepki gösterdi.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından, köpeğine vuran kişi tepki gördü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

 
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