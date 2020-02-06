Köpeğe defalarca tekme atan şahıs kameraya yakalandı; hakkında suç duyurusunda bulunuldu

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">İstanbul'un Eyüp ilçesinde Göktürk mahallesinde bir kişi sitenin, tel örgülerle çevrili basketbol sahasındaki köpeğe defalarca tekme attı. Kameraya yakalanan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. </p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1718898/basketbol-sahasinda-skandal-goruntuler-site-sakinleri-suc-duyurusunda.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Olay, Pazartesi günü (3 Şubat) saat 14.30 sıralarında Göktürk Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.</div>\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1718898/basketbol-sahasinda-skandal-goruntuler-site-sakinleri-suc-duyurusunda.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </div>\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1718898/basketbol-sahasinda-skandal-goruntuler-site-sakinleri-suc-duyurusunda.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Sitenin tellerle çevrili basketbol sahasında bir kişi sokak köpeğine defalarca tekme attı.</div>\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1718898/basketbol-sahasinda-skandal-goruntuler-site-sakinleri-suc-duyurusunda.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </div>\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1718898/basketbol-sahasinda-skandal-goruntuler-site-sakinleri-suc-duyurusunda.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Sahanın kapısına yönelen köpeğe tekme atmaya devam eden şahıs, daha sonra kapıyı açarak sahadan çıktı.</div>\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1718898/basketbol-sahasinda-skandal-goruntuler-site-sakinleri-suc-duyurusunda.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </div>\n<div class="fb-like" data-href="http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1718898/basketbol-sahasinda-skandal-goruntuler-site-sakinleri-suc-duyurusunda.html" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false">Yaralı köpeği gören site sakinleri güvenlik kameralarını seyretti. Site sakinleri daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>