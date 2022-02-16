Konyalılar ucuz yağ kuyruğunda: Uzaya çıkıyoruz, IMF'ye borç verdik ama durum bu; Teyo emmi dinlesin görsün

Konya’daki Toprak Mahsulleri Ofisi önünde ucuz yağ kuyruğunda bekleyen vatandaş, “Halk uzaya çıkıyor. Görüyorsunuz burayı IMF’ye borç para verdik. IMF bizden borç para istedi, ama halkın durumu da bu” dedi.

Konya’da ucuz yağ satan Toprak Mahsulleri Ofisi önünde vatandaşlar, kuyruklar oluşturdu.

Bir vatandaş, “Yağ kuyruğu varmış burada. Ucuza bakıyoruz bundan sonra. Şimdiden sonra artık ucuza kaçacağız. Bütçemiz ona göre” dedi. Bir başka vatandaş ise “Bakliyatların biraz daha hesaplı verildiğini duyduk, onun için bekliyoruz. Piyasadan, söyledikleri doğruysa yüzde 30-40 ucuz. 5 kiloluk bir yağ piyasada 130-140 lira, burada ise 92,5 lira olduğunu duydum” diye konuştu.

Kuyrukta bekleyen başka bir Konyalı “Memnunuz. Her şey ucuz burada. Marketler aldı gidiyor. Çok pahalı. Burası uygun. Allah zeval vermesin hükümetimize” derken bir başka Konyalı ise “Halk uzaya çıkıyor. Görüyorsunuz burayı IMF’ye borç para verdik. IMF bizden borç para istedi, ama halkın durumu da bu” sözleriyle tepkisini gösterdi.

Bir yurttaş da “Protesto ediyoruz bu kadar zamlı olmasını. Hesaplı nereden ise oradan alacağız. Marketlerde yağ 140 lira, burada 100 lira. Neresi indirimse orası” derken, bir başka yurttaş ise “Bütçeye göre ona göre geliyorum. Başka ne yapacaksın? Ne iş göreceksin yani? Marketlere göre düşük. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA