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Konyalı vatandaş, yol ortasında otomobilini ateşe verdi

Araç kullanılamaz hale gelirken, Bayram A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

05 Şubat 2022 16:12

Konya’da bir kişi, yol ortasında hafif ticari aracı ile durduktan sonra aracı ateşe verip yaktı. Araç bir anda alevler içerisinde kalırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün 17.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 JJ 665 plakalı hafif ticari araç ile caddeden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Bayram A. (27), yol ortasında durdu. İddiaya göre eşi ile boşanma aşamasında olan Bayram A., yeğenine ait hafif ticari aracı ateşe vererek yaktı.

Araç bir anda alevler içerisinde kalırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, Bayram A. polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

konyayol ortasında aracını yaktıeşine sinirlendi aracını yaktıMeramBayram A.

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