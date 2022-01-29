Konyalı gencin “FED’in alacağı faiz kararı Türk Lirasını nasıl etkiler” sorusuna Babacan’dan yanıt: Türk Lirasını asıl Cumhurbaşkanı'nın tezleri etkiliyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’da gençlerle sohbet etti. Bir gencin ABD Merkez Bankası’nın (FED) alacağı faiz kararının Türk lirasını nasıl etkileyeceğini sorusuna Babacan, “Şu an Türk lirasını asıl Cumhurbaşkanı’nın tezleri etkiliyor. Cumhurbaşkanı’nın kendi aklına göre bazı projeleri var. Türkiye üzerinde deney yapıyor. Dolayısıyla FED’den çok Türkiye’deki hükümetin aldığı kararlar etkiliyor” yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 22 Ocak'ta, Konya’da yurttaşlarla sohbet etti. Parti tarafından bugün paylaşılan görüntülerde, Babacan ve gençler arasında “FED sohbeti” yaşandı.

Bir genç Babacan’a “FED faiz arttırırsa bu Türk lirasını nasıl etkiler” diye sordu.

Babacan, “FED faizi beklenenden daha hızlı ya da yüksek arttırırsa, Türk lirasını olumsuz etkiler. Ama FED, faizi beklenenden daha yavaş ya da düşük miktarda arttırırsa Türk lirasını olumlu etkiler. Şu an Türk lirasını asıl Cumhurbaşkanı’nın tezleri etkiliyor. Cumhurbaşkanı’nın kendi aklına göre bazı projeleri var. Türkiye üzerinde deney yapıyor. Dolayısıyla FED’den çok Türkiye’deki hükûmetin aldığı kararlar etkiliyor” yanıtını verdi.

“Vatandaşın faizi çok artmış durumda”

“Faiz politikasını hala sabit tutmaya devam ediyorlar neden” diye soran bir gence de Babacan, şunları söyledi:

“Faiz politikasını sabit tutmaya çalışmıyorlar yalnızca bu ay sabit tuttular. İleride ne olacağını kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı bir sabah uyanacak, ‘İndirdim’ diyecek, ‘Bindirdim’ diyecek öyle olacak. Kuralı yok. Merkez Bankası’nın faizi düştü. Merkez Bankası faizi; bankanın Merkez Bankası’na ödediği faiz demek. Bir de vatandaşın faizi var. Tüketici faizi, ticari faiz, işletmelerin ödediği faiz, Hazine’nin ödediği faiz... Bunların hepsi arttı. Düşürdüm dediği, politika faizi. Vatandaşın faizi çok artmış durumda.”

"Bütün ekonomiyi dolarize ediyorlar"

Babacan, gençlerin kur korumalı mevduata ilişkin bir sorusuna da şu sözlerle karşılık verdi:

“’Türk liran varsa döviz arttı diye üzülme’ diyor. Farkını ben ödeyeceğim diyor. Merkez Bankası’nın para basması enflasyona sebep olacak. Bunu 1970-80’lerde daha önce denemişler. Turgut Özal’ı duydunuz mu? Rahmetli ‘Gençlere vasiyetim bir daha böyle işlere girmesinler. Çok büyük zarar ettik. Enflasyona sebep oldu. Bir daha asla yapmayın’ demiş. 40 sene sonra bu hükûmet aynı Özal’ın bitirdiği ve ‘yapmayın’ diye vasiyet ettiğini tekrar başlattılar. Bütün bu kur riskini Hazine üstlendi. Hazine nereden bulacak parayı? Ya borçlanacak ya da Merkez Bankası’na ‘Para bas, ödeyeyim’ diyecek. Bütün ekonomiyi dolarize ediyorlar. Bu da ne oluyor? Bilgisayar dünyanın parası… Cep telefonunun camı kırılıyor, değiştiremiyorsunuz.”

"Biz daha önce iki tane krizi çözdük, yine çözeriz”

Gençler, Babacan’a pahalı test kitaplarını da şikâyet etti. Yüksek fiyatları kurdaki artışla ilişkilendiren Babacan gençlere şunları söyledi:

“Döviz kuru artınca kağıt artıyor. Mürekkep artıyor. Matbaa makinesi fiyatı artıyor. Hepsi artıyor. Kâğıdın fiyatı dünyada dolarla oluşuyor. Petrol ve doğal gaz gibi. Kâğıdın da dünya fiyatı var. Kitap fiyatlarının artmasının sebebi döviz kurunun artması. Döviz kuru niye artıyor? Hükûmetin deneyleri, testleri. Deniyor patlıyor, deniyor patlıyor. Ama öğrenmiyor da. Laboratuvarda deney yapıyorsunuz mesela. Bir şey öğrenirsiniz. ‘Bu patlıyormuş’ dersiniz bir daha yapmazsınız. Bunlar akıllanmıyor. Kuru patlattılar. Vatandaşın faizini patlattılar, enflasyonu patlattılar. Durum iyi değil. Ama çabuk düzelir. Çünkü biz daha önce iki tane krizi çözdük. Yine çözeriz.”