Konya'daki katliamda akrabalarını kaybeden İsmet İnik: Bunların geleceğini biliyorduk

Konya’da 7 kişilik ailenin öldürüldüğü katliam sonrası, hayatını kaybedenlerin akrabası İsmet İnik, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerin açıklamalarını dinledim. Onlar da olayın büyümemesi için haklılar. Olayın kapatılması için başka yöne çevirdiler. Ama olayın içeriğini biz çok iyi biliyoruz. Burada güvenlik kamerası var. Bayramdan sonra taktırdık. Bunların geleceğini biliyorduk" dedi.

İsmet İnik'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Amca çocuğuyuz. Hepimiz aynı köylüyüz. Sadece Yaşar abi 14-15 sene önce soy ismini değiştirdi. Dedeoğlu yaptı. Öyle durdu. Kendisi 1999’dan beri bu mahalledeydi. 11-12 sene önce bu evi yaptı buraya yerleşti.



Dün akşam haberlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğer yetkililerin açıklamalarını dinledim. Onlar da olayın büyümemesi için haklılar. Olayın kapatılması için başka yöne çevirdiler. Ama olayın içeriğini biz çok iyi biliyoruz. Burada güvenlik kamerası var. Bayramdan sonra taktırdık. Bunların geleceğini biliyorduk.

Biz çok mücadele ettik. Bu mahalleden gidelim diye çok mücadele verdik. Sürüden ayrılanı kurt kapar dedik. Tüm ısrarlarımıza rağmen Yaşar abi burdan gitmek istemedi. Ben 70 yaşında adamım, kimse bana karışmaz. 'Ben kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam. Ben ahırımda malıma bakıyorum tarlama bakıyorum' dedi.



Olaylar ise şu şekilde başlıyor; 10-11 sene önce aralarında bir husumet yaşandı ama kimse kimseye karışmıyordu, Yaşar amcada o süreçte kimseye karışmazdı. Sadece ramazan bayramında 45-50 kişilik bir grup akşam saat 11 gibi çoluk çocuk ayırt etmeden dövüyorlar. Hepsi hastanede yoğun bakımda kaldı. Davalarına bakan Abdurrahman Karabulut isimli Avukat çok mücadele etti. Saldırganların salınmaması için çok mücadele etti. 7 kişiyi göz altına aldılar. Aradan geçen birkaç zaman sonra hepsini geri saldılar."