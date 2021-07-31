Konya'daki katliamda akrabalarını kaybeden İsmet İnik: Bunların geleceğini biliyorduk

'Ramazan bayramında 40-45 kişi çoluk çocuk demeden dövdü'
Olaylar ise şu şekilde başlıyor; 10-11 sene önce aralarında bir husumet yaşandı ama kimse kimseye karışmıyordu. Yaşar amcada o süreçte kimseye karışmazdı. Sadece ramazan bayramında 45-50 kişilik bir grup akşam saat 11 gibi çoluk çocuk ayırt etmeden dövüyorlar. Hepsi hastanede yoğun bakımda kaldı. Davalarına bakan Abdurrahman Karabulut isimli Avukat çok mücadele etti. Saldırganların salınmaması için çok mücadele etti. 7 kişiyi göz altına aldılar. Aradan geçen birkaç zaman sonra hepsini geri saldılar.
'Barış olacaktı'
Birkaç kişi araya girdi barış olacaktı. İşte dün tek başına gelen arkadaş, tek başına gelmiş. Artık arkada kim varsa kameraya görünenler. Kapının önüne geliyor önce Serpil ile oğlanı vuruyor. Ondan sonra Yaşar amca merdiven başında oturuyormuş, içeri girince onu vuruyor. Tek kişi yani. Daha sonra ahırın önünde hayvanlara bakıyorlarmış, sağım yapıyorlarmış onları. Anne ile birini de evde otururken vuruyor.
El sıkışıyor, ondan sonra kız buna saldırıyor. Dönüp arabadan alıyor silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra geliyor arabasından bidonla benzini alıyor. İçeri döküyor. Ateşe verip çıkıyor.”
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