Konya'da iyileşen 5 Koronavirüs hastası taburcu edildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapılan tedavi sonrası iyileşen 5 yeni tip Koronavirüs hastası, hastane idarecileri, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Beyşehir’in karantinada olan Esence Mahallesi’nde yaşayan ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Şerife B. (54), Şerife B. (63), Sadi B. (61), Kiraz S. (63) ve Ahmet Y. (39) Beyşehir Devlet Hastanesinde bir süre önce tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşup şifa bulan ve sağlık görevlilerinin alkışlarla taburcu ederek hastaneden uğurladığı 5 hastadan 4’ü Beyşehir ilçe merkezindeki bir öğrenci yurdunda, 1’i ise evinde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Sağlıklarına kavuşan hastalar, hastane idarecileri, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



