T24 LogoT24 Logo
Haberler

Konya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi

09 Mayıs 2021 17:29

Konya’nın Karapınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana karayolu üzeri Karapınar ilçesi 25. kilometresinde Acıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan yola çıkan Hüdai C. idaresindeki 58 AV 598 plakalı Ford marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar ve Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

konyakarapınariçşi servisitarım işçileriişçi

Diğer Videolar

Herkesin önünde aracını yanaştırdı, binlerce liralık sigara çaldı

Yer Şanlıurfa; kavga edenlere arabayla defalarca çarptı

İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı'nın hikâyesini paylaştı; "Uzun bir çabanın ve mücadelenin ürünü"

Kazada yaralanan kadına "Öl" dedi

Vatandaştan erken seçim çağrısı: Erdoğan kendine güveniyorsa hemen seçim yapsın

Beyoğlu'nda esnafın meydan kavgası kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24