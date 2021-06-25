Konya'da evinin önündeki tezgahta meyve satan vatandaş: Şununla geçinilir mi?

CHP heyeti Konya’da esnafı ziyaret etti. Evinin önünde tezgah açıp meyve satarak geçinmeye çalışan bir vatandaş, sıkıntılarını, “1 milyar 100 lira (1100 TL) kira ödüyorum. 400 bin lira (400 TL) doğalgaz ödüyorum. 180 bin lira (180 TL) elektrik parası ödüyorum. 100 bin lira (100 TL) su parası ödüyorum. Şununla geçinilir mi? Bu da çalıştırılırsa, yaptırılırsa” sözleriyle dile getirdi.

CHP Ekonomi Masası heyeti, Konya’da esnafın sorunlarını dinledi. Konya Meram’da çarşı esnafı, CHP heyetine derdini anlattı.

"Bununla geçirilir mi?"

Evinin önünde tezgah açıp meyve satarak geçinmeye çalışan bir vatandaş, şunları söyledi:

“Bu, (Konya) Ereğli’nin elması. Bununla geçiniyoruz. Şu yukarıda, beşinci katta oturuyorum ben. 1 milyar 100 lira (1100 TL) kira ödüyorum. 400 bin lira (400 TL) doğalgaz ödüyorum. 180 bin lira (180 TL) elektrik parası ödüyorum. 100 bin lira (100 TL) su parası ödüyorum. Şununla geçinilir mi? Bu da çalıştırılırsa, yaptırılırsa.”

Eşinin Azerbaycan uyruklu olduğunu, bu yüzden yılda 1.300 lira ödemeleri gerektiğini söyleyen vatandaş, “13 senelik hanımıma daha oturum alamadım, vatandaşlık yok. 13 senelik evliyim ben. Bir ay Ankara’da yattım ben derdimizi anlatacak kimse yok. Bununla (meyveleri gösteriyor) geçinilir mi? Bunu da elimizden alıyorlar” sözleriyle yaşadıkları sorunları anlattı.

"Patron pandemi bilmez"

CHP Heyetinin ziyaret ettiği bir ticari taksi şoförü, “Zor geçiniyoruz ama yapacak bir şey yok. (Araç kirası) tabii canım devam etti. Patron pandemi bilmez” diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.