Konya'da arsasından geçtiği için kapattığı yol, savcılık kararıyla yeniden açıldı

Konya'da Züleyha Schumacher'in arsasının ortasından geçen yolu, özel mülkü olduğu için ulaşıma kapattığı yol, savcılık kararıyla yeniden açıldı.



Almanya'da yaşan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde 16 bin 670 metrekarelik bir arsayı yatırım için satın aldı. O dönemde aldığı arsayı incelemeyen Schumacher, arazinin yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Ardından avukatı Tevfik Buğdağcı aracılığıyla 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yer tespit davası açtı. Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi.



Schumacher, dün Prof. Dr. Ahmet Ayhan caddesinin arsasının bulunduğu bölümü 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı.