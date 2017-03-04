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Konuşmaları polis tarafından kayda alınan Feyzioğlu: Çok hoşuma gitti!

04 Mart 2017 19:44

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu hakkında vatandaşları bilgilendirmek için köy köy dolaşmayı sürdürüyor. Vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Feyzioğlu "Hayır" kampanyasına destek olmak amacıyla anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi halinde ortaya çıkacak sonuçları hakkında konuşmalar yapıyor. O konuşmaları sırasında polisin kendisini kamerayla kayıt altına aldığı anları da anlatan Feyzioğlu, polise dönerek çekmeye devam etmesini istediğini anlattı. Böylelikle konuşmasını amirlerine de izletmesini polisten isteyen Feyzioğlu, "Çok hoşuma gitti, dedim ki, 'Çek! Ben gelip karakolda bunları anlatamam, ayıp olur. Lütfen git, amirlerine anlat'" diyerek espri yaptı.

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