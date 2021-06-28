Konuşma yapan belediye başkanının üzerine köpek işedi

Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Maimara’nın Belediye Başkanı Susana Prieto’nun bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında üzerine yoldan geçen bir köpek işedi.



Arjantin’in Jujuy eyaletine bağlı Maimara’nın Belediye Başkanı Susana Prieto, 23 Haziran’da katıldığı bir etkinlik konuşma yaptı. Prieto’nun konuşması belediye tarafından sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, sokaktan geçen bir köpek konuşma yapan Prieto’nun üzerinde işeyerek yoluna devam etti. Etkinliği izleyen bazı seyirciler ise alaycı bir şekilde “O hayvanı kim eğitti?” dedi.(İHA)