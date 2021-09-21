Kontrolden çıkan TIR'ın 6 aracı ezdiği anlar kamerada

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın karşı şeride geçip, biri traktör, 6 aracı ezdiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Qasımov İsgender Y. idaresindeki 20 ZA 427 plakalı rulo iplik yüklü TIR henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. TIR yol ortasındaki refüjü aşıp karşı şeride geçip önce Çağlayan Gürsu sevk ve idaresindeki 03 RG 161 plakalı araca, ardından Mehmet Balon yönetimindeki üstünde traktör yüklü olan 03 FH 214 plakalı çekiciye, ardından 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, TIR'ın dorsesi yola yan yattı, içerisindeki rulo iplikler ise çevreye dağıldı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulanslarla kazada yaralanan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürürken, hafif yaralanan 2 kişi ise tedaviyi kabul etmedi.

Yaşanan feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın karşı şeritten gelip, önce dönmeye çalışan çekiciye ardından diğer araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA