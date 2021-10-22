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Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak devrildi, yayalar son anda kurtuldu

Kaldırımdaki 3 kişinin faciadan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

22 Ekim 2021 19:20

İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişinin faciadan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir caddede meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişi, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

esenyurt

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