Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak devrildi, yayalar son anda kurtuldu

Olay Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde bulunan bir caddede meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, dükkana çarparak, kaldırımda devrildi. Kaldırımdaki 3 kişi, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı.

Kazada yaralanan olmazken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA