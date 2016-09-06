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Konserleri iptal edilen Sıla'dan videolu paylaşım

06 Eylül 2016 16:25

Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yenikapı'da gerçekleşen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi' hakkında "Darbeye karşıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmak istemiyorum" açıklamasını yapmış, bu sözleri sebebiyle konserleri iptal edilmişti. Son olarak 3 Eylül Cumartesi günü Bodrum Antik Tiyatro'da vereceği konser, 'müzede çalışma olacağı' gerekçesiyle iptal edilen ünlü şarkıcı, uzun zamandır hayranlarının karşısına çıkamıyor. Bunun üzerine Sıla, çareyi sosyal medya hesabından şarkılarını paylaşmakta buldu. Şarkıcının iki gündür 'Kurşun' adlı parçasını Instagram ve Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşması dikkati çekti.

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Sılakurşun

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