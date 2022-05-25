Konserleri̇ i̇ptal edi̇len Apolas Lermi̇: Asıl hedef sayın Ekrem İmamoğlu’dur

Apolas Lermi ismiyle bilinen sanatçı Abdurrahman Lermi, Denizli ve İstanbul’daki konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Lermi’nin Youtube hesabından yaptığı açıklamada “Yazılıp çizilenler gösteriyor ki asıl hedef sayın Ekrem İmamoğlu’dur ve ona vurmak için uydurdukları yalanlarla benim adım kullanmaktadırlar" dedi.

Sanatçı Apolas Lermi, konserlerinin iptal edilmesine ilişkin “Yazılıp çizilenler gösteriyor ki asıl hedef Sayın Ekrem İmamoğlu’dur ve ona vurmak için uydurdukları yalanlarla benim adım kullanmaktadırlar. Kirli amaçlar uğruna Karadeniz’in değerlerine ve kültürel zenginliğine karşı nefret tohumları ekenleri kınıyoruz. Dinleyicilerimizi bu yalan haberlere ve algı operasyonlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Umarız ki Türkiye halkı bu ırkçı, bölücü, provokatör zihniyeti yargılayıp cezalandıracak demokrasiye en kısa zamanda ulaşır” ifadelerini kullandı.

Lermi’nin Youtube hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Trabzon adı üzerinden bir provokasyon organize edilmeye çalışılmaktadır"

"Herkes şunu bilsin ki şu ana kadar yaptığım tüm çalışmalarım ve hataların arkasındayım ancak ortada suç teşkil edecek bir şey yoktur. Asıl suç yapmadığım ve söylemediğim şeyler üzerinden beni hedef göstermek, provokasyon yapmak, halkı kin ve düşmanlığa yönlendirmektir. Bu açıdan bakıldığında aklı selim olması gereken siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve derneklerin büyük çoğunluğu derin bir alçaklık ve ahlaksızlık içerisindedir. Birkaç gündür kendi mesleğine ve sorumluluğa ihanet eden bu insancıkların ağzından akan salyaları izliyoruz. Fakındaysanız asıl gündem Trabzon’dur, yani Trabzonlu siyasetçi, sanatçı, başkan, mafya, Trabzonspor, taraftar vs… Geçmişte olduğu gibi Trabzon adı üzerinden bir provokasyon organize edilmeye çalışılmaktadır."

"Bunu yapsalar bile onları asla affetmeyeceğim."

"Hakkımda paylaşılan haberler ve görüntüler, açıklamalar tamamen saptırılıyor. Görüntülerde konuşan kişinin kim olduğu anlaşılmadan yazılıp çizilen onlarca yanlış bilgi var. Geçmişte Yunanistan’da katıldığım bir televizyon programında arkadaşımın beni tanıtırken kurduğu cümleler üzerinden bir eleştiri var. Evet orada bir hata yapıldı ancak konuşan kişi ben değilim. Arkadaşım beni sunarken yanlış cümleler kurdu, Yunanca bilmediğim için program esnasında verdiğim tepki alkışlara karşı bir teşekkür niteliğindeydi. Arkadaşımın yaptığı bu hatalı sunum birçok açıdan elbette beni yansıtmıyor çünkü ben genelde Türkçe ve Karadeniz Rumcası dilinde müzik yapıyorum ve bu da suç değil. Seslendirdiğim şarkı ise mübadele gerçeğinin yaşattığı tramvayı ifade eden bir şarkıdır, marş değildir. Ayrıca hiçbir yerde soykırım gibi konular hakkında bir açıklamam yoktur. Bunu iddia eden herkesi ellerindeki delillerle birlikte beni mahkemeye vermeye davet ediyorum. Aksi taktirde önce benden ve ailemden sonra memleketimden ve dinleyicilerimden özür dilemeleri gerekir. Bunu yapsalar bile onları asla affetmeyeceğim."

"Toplumu aldatan yalancılarsınız"

"Anadolu tarihi medeniyetler tarihidir, Pontus tarihsel olarak Karadeniz bölgesinin antik çağlardaki adıdır, bir terör örgütün adı değildir. Her toplumu ifade eden semboller vardır, Alevileri, Çerkezler, Türk boylarını, o fotoğraftaki sembol Karadenizli Rumları temsil eden semboldür bir terör örgütün bayrağı değildir. Kendisine Atatürkçü deyip bana hakaret edenler; Atatürk’ün önüne serilen Yunan bayrağını çiğnemediğini ve söylediği sözleri unuttunuz mu? Dolayısıyla o sembolün önünde şarkı söylemek suç değildir. Evin duvarında Alman, İngiliz, Arabistan ya da Katar bayrağı olsaydı aynı tepkiyi göstereceğinizden şüpheliyim. Benim Türkiye ve Türk düşmanı olduğumu ifade eden gazeteler, televizyon kanalları ve siyasetçiler oldu, bunu nerede nasıl söylemişim kanıt sunsunlar asıl Türk düşmanı sizlersiniz. Toplumu aldatan yalancılarsınız."