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Konserler iptal, eğlence mekanları kapalı; müzisyenler yetkililere seslendi

Müzisyenler Beyoğlu'nda buluştu

25 Kasım 2020 13:02

Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan konserler ve kapatılan eğlence mekanlarının ardından işsiz kalan müzisyenler Beyoğlu’nda eylem yaptı. Sanatçılar 7 aydır mağdur olduklarını söyledi.

Beyoğlu’ndan buluşan ve basın açıklaması yapan gruptan keman sanatçısı Üner Demir yetkililere seslenerek ‘’Yetkililerin bir araya gelip bizim mağduriyetimize çözüm bulmasını istiyoruz. Bizim herhangi bir yerimiz yok, herhangi bir tarafımız yok. Kiralarımız var, faturalarımız var, yiyecekleri var. 7 aydan beri zaten mağduruz bu mağduriyetimizi gidersinler" diye konuştu.

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