T24 LogoT24 Logo
Haberler

Konferansı iptal edilen IŞİD sanığı: Bunu bir tehdit olarak kabul ediyoruz!

26 Şubat 2017 20:36

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve tutuklanmasından kısa bir süre sonra hakkında tahliye kararı verilen Halis Bayuncuk'un Ankara'da vereceği konferans iptal edildi. Bayuncuk, iptal kararını kendisi duyurdu. Çektiği videoyla açıklama yapan Bayuncuk, “Bunu bir tehdit olarak kabul ediyoruz” dedi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, fetvalarında “Diri diri insan yakmak caizdir” diyen Halis Bayancuk’un 26 Şubat 2017 tarihinde Ankara Etimesgut’ta vereceği konferans valilik tarafından iptal edildi.

ETİKETLER

ebu hanzalaHalis BayuncukankarakonferansiptalIŞİDvalilikvideohaberizle

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24