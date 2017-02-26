Konferansı iptal edilen IŞİD sanığı: Bunu bir tehdit olarak kabul ediyoruz!

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sorumlusu olduğu suçlamasıyla tutuklanan ve tutuklanmasından kısa bir süre sonra hakkında tahliye kararı verilen Halis Bayuncuk'un Ankara'da vereceği konferans iptal edildi. Bayuncuk, iptal kararını kendisi duyurdu. Çektiği videoyla açıklama yapan Bayuncuk, “Bunu bir tehdit olarak kabul ediyoruz” dedi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, fetvalarında “Diri diri insan yakmak caizdir” diyen Halis Bayancuk’un 26 Şubat 2017 tarihinde Ankara Etimesgut’ta vereceği konferans valilik tarafından iptal edildi.