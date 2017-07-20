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'Komünist Başkan'dan Ovacık festivaline çağrı

20 Temmuz 2017 20:14

Tunceli'nin Ovacık Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bir video yayınlayarak 24 Temmuz'da başlayıp 30 Temmuz'da son bulacak olan 1. Uluslararası Ovacık Sanat Günleri'ne tüm halkı davet etti. Maçoğlu, davet videosunda "Doğa içinde sanat yolcuğu, 24-30 Temmuz arasında Ovacık'ta başlıyor. Bu davet bizim" dedi. Maçoğlu, davet konuşmasında "1. Uluslararası Ovacık Sanat Günleri, kültür sanat ve felsefenin geleceğe düşen ışığı ile kadim halkların tarihsel birikimleri ile, resmin sarı sıcak renkleri ile, rüzgarın uğultusu müzik ile, doğanın vicdanı dil ile, aşkın hürmeti semah ile, ve bir orman gibi kardeşçesine diyen dostlar ile buluşuyor. Doğa içinde sanat yolcuğu, 24-30 Temmuz arasında Ovacık'ta başlıyor. Bu davet bizim " dedi. Ovacık Belediyesi, 24 Temmuz ile 30 Temmuz arasında 1. Uluslararası Ovacık sanat Günleri festivali düzenliyor. İlk kez düzenlenecek olan bu festivalde müzik, sinema, tiyatro, resim, heykel, felsefe, sosyoloji, kadın, çocuk ve sağlık atölyelerinde çalışmalar yürütülecek. Türkiye'den bir çok sanatçı, sinemacı, yazar, gazetecilerin de yer alacağı 1. Uluslararası Ovacık sanat Günleri'nde konserler ve söyleşiler de yer alacak

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Fatih Maçoğlukomünist başkanOvacıkfestivalçağrıTunceli

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